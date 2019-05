Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Straubenhardt - Suche nach möglichen Geschädigten nach Alkoholfahrt

Straubenhardt (ots)

Am Samstagnachmittag wurde in Schwann durch die Polizei eine betrunkene Autofahrerin in einem beschädigten Pkw angehalten.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete um 16.45 Uhr der Polizei einen vor ihm von Langenalb Richtung Conweiler fahrenden schwarzen VW-Golf, der immer wieder in den Gegenverkehr geriet und mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehen könnte.

Der beschriebene PKW wurde wenig später durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Neuenbürg in Schwann angetroffen und die 52-jährige Fahrerin auf der Hauptstraße kontrolliert. Die Angehaltene verhielt sich während der Verkehrskontrolle unkooperativ, führte aber letztlich freiwillig einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,7 Promille ergab. Im Krankenhaus wurde der Frau eine Blutprobe erhoben und ihr Führerschein einbehalten. Auf den beschädigten Außenspiegel auf ihrer Fahrerseite angesprochen, wollte bzw. konnte die Frau keine sachdienlichen Angaben machen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die alkoholisierte Fahrerin mit ihrem linken Außenspiegel auf der Fahrtstrecke von Marxzell über Langenalb bis Conweiler ein anderes Fahrzeug gestreift haben. Mögliche Zeugen oder Geschädigte melden sich bitte beim Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell