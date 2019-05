Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Kollision im Begegnungsverkehr

Pforzheim (ots)

Eine leichtverletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls im Begegnungsverkehr, der sich am späten Samstagabend in Pforzheim ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 68-jährige Fahrer eines Seats kurz vor Mitternacht die Karlsruher Straße stadtauswärts und beabsichtige offenbar, nach links in Richtung der Autobahn A8 abzubiegen. Dazu blieb der 68-Jährige jedoch zunächst weiter auf der Geradeausspur und fuhr an den auf der Linksabbiegerspur wartenden Fahrzeugen vorbei, um sich schließlich vor dem vordersten wartenden Fahrzeug einzuordnen. Trotz des weiterhin angezeigten Rotlichts bog der Mann in der Folge nach links ab und kollidierte mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 28-Jährigen, der bei Grünlicht die Kreuzung geradeaus in Richtung Stadtmitte überquerte.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die ebenfalls 28 Jahre alte Beifahrerin des Mercedesfahrers leichte Verletzungen. Sie wurde von alarmierten Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher sowie der 28-Jährige Mercedesfahrer wurden nicht verletzt.

