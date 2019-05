Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Sonntagabend in Karlsruhe ein 69-jähriger Radfahrer, als er beim Überqueren der Fahrbahn mit einem herannahenden Auto kollidierte. Da beide Beteiligten angaben, bei Grün gefahren zu sein, sucht die Polizei nun Zeugen des Unfalls.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der Fahrradfahrer gegen 18:20 Uhr die Durlacher Allee auf dem südseitigen Geh- und Radweg in Richtung Innenstadt. Beim Überqueren der Kapellenstraße kam es dabei zur Kollision mit dem von rechts aus Richtung Adenauerring herannahenden VW eines 30-Jährigen. Nach dem Unfall brachte der Autofahrer seinen Unfallgegner ins Krankenhaus, wo die Verletzungen des 69-Jährigen ambulant behandelt wurden. Am VW entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Bei der nachträglichen Unfallaufnahme gaben beide Beteiligte an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Die Polizei bittet daher Zeugen des Unfalls, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

