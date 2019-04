Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Maskierte überfallen Mülheimer Autohandel- Räuber flüchten nach erfolglosem Faustkampf

Essen (ots)

45476 MH- Styrum: Sonntagabend (31. März, gegen 21 Uhr) überfielen zwei maskierte Räuber einen Autohandel an der Heidestraße, nahe dem Styrumer Bahnhof. Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich zwei Angestellte (24 und 34 Jahre) in den Büroräumen des Geschäftes, als plötzlich zwei maskierte Männer in den Handel stürmten. "Geld! Geld!" verlangten die mit südeuropäischem Akzent sprechenden Unbekannten und griffen nach der Forderung sofort die beiden Angestellten an. Nach einem kurzen aber heftigen Faustkampf flüchteten die Räuber von der Kreuzung Heidestraße/ Steinkampstraße/ Poststraße über die Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung der ev. Lukaskirche an der Albertstraße. Die dunkel gekleideten Männer hatten ihre Gesichter mit Skimasken getarnt. Hinweise zu den unbekannten Räubern nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201-8290 entgegen./Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell