POL-KA: (KA) Bruchsal - 95-Jähriger um mehrere tausend Euro betrogen - Tatverdächtiger festgenommen

In Bruchsal ist über mehrere Monate hinweg ein 95-Jähriger von zwei Betrügern um mehrere tausend Euro gebracht worden. Dank aufmerksamer Bankmitarbeiter flog der Schwindel am Dienstag auf und einer der Männer konnte festgenommen werden.

Die zwei Betrüger führten bereits seit etwa zwei Jahren unregelmäßig handwerkliche Leistungen im Haus des 95-Jährigen gegen Bezahlung aus. Ende letzten Jahres behaupteten sie schließlich gegenüber dem Senior, dass sie von anonymer Seite wegen Schwarzarbeit angezeigt wurden und drängten ihn in der Folge, sich an der angeblichen Geldstrafe zu beteiligen. In den darauffolgenden Monaten kam es dann zu mehreren Bargeldübergaben in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro.

Am Dienstag forderten die Betrüger schließlich weiteres Bargeld zur Begleichung fiktiver Steuerschulden, weswegen der 95-Jährige mehrere tausend Euro Bargeld in einer BBBank-Filiale in Bruchsal abheben wollte. Da den Mitarbeitern der Vorgang aber verdächtig vorkam, informierten sie die Polizei.

In der Folge suchten Polizeibeamte den 95-Jährigen zu Hause auf um mit ihm zu sprechen, woraufhin der ganze Schwindel aufflog. Noch während der Anwesenheit der Polizisten klingelte zufälligerweise der 36-jährige Betrüger an der Wohnungstür, um das geforderte Geld abzuholen. Die Beamten reagierten umgehend und nahmen den Mann vorläufig fest.

Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der bereits einschlägig in Erscheinung getretene, türkische Beschuldigte aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern noch an.

