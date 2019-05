Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim - Glasflasche aus Mehrfamilienhaus auf Auto geworfen und beinahe Zeitungsausträgerin getroffen

Eine noch unbekannte Person warf in der Nacht zum Donnerstag gegen 03.15 Uhr in der Durlacher Straße eine Glasflasche aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Gegenstand traf im selben Moment auf die Motorhaube eines durchfahrenden Autos und verursachte mehrere Dellen. In unmittelbarer Nähe befand sich noch eine Zeitungsausträgerin, die auch beinahe von der Flasche getroffen wurde.

Der 23-jährige Pkw-Fahrer war von der Durlacher- in Richtung der Tunnelstraße unterwegs, als der Gegenstand plötzlich an seiner Fahrzeugfront aufschlug.

Bislang war kein Verursacher zu ermitteln, allerdings konnte die Glasflasche im Original gesichert werden und weitere Spurenauswertungen dauern noch an. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord führt hierzu die weiteren Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise werden dort unter 07231/186-3211 entgegengenommen.

