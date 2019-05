POL-KA: (KA) Karlsruhe - Abifeier im Schlossgarten verlief ruhig

Polizeipräsidium Karlsruhe

Die Abiturfeierlichkeiten am Mittwoch im Schlossgarten verliefen aus polizeilicher Sicht ruhig. Zwischen 11.30 Uhr und 19.30 Uhr führte das Polizeipräsidium Karlsruhe wieder Kontrollmaßnahmen durch. Bereits kurz nach 13.00 Uhr war ein reger Zulauf zum Schlossgarten festzustellen. Bis gegen 14.30 Uhr hatten sich, trotz des beginnenden Regens, ca. 900 Feiernde eingefunden. Schon gegen 15.00 Uhr kam es zu ersten Gewahrsamnahmen wegen erheblicher Alkoholbeeinflussung. In den nächsten Stunden mussten insgesamt vier Heranwachsende und vier Jugendliche in Trunkenheitsgewahrsam genommen werden. Nach durchgeführten Alcomattests lagen die Atemalkoholkonzentrationen zwischen 1,6 und fast 2 Promille. Gegen 18.00 Uhr waren noch ca. 200 Personen anwesend. Darunter mischte sich eine Gruppe junger Leute, die durch ihr aggressives Verhalten auffielen. Nach Kontrollmaßnahmen mussten 12 Platzverweise ausgesprochen werden. Bis gegen 19.00 Uhr waren noch ca. 100 Jugendliche und Heranwachsende anwesend, die dann aber zu einem Großteil den Bereich verließen.

