POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schlägerei am Europaplatz löst größeren Polizeieinsatz aus

Am Dienstag hielt sich gegen 23:45 Uhr eine Polizeistreife am Europaplatz auf, um eine Körperverletzung aufzunehmen. Kurze Zeit später kam es an der Haltestelle Europaplatz Seite Karlstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die vor Ort befindliche Polizeistreife konnte die Personen zunächst trennen und forderte Unterstützung an. Da sich 2 von den 4 alkoholisierten Haupttätern (alle zwischen 19 und 21 Jahre) nicht beruhigen ließen und im Beisein der Polizei weiter versuchten, auf ihre Kontrahenten loszugehen, wurden diese zu Boden gebracht und gefesselt. Beide Personen wehrten sich gegen die Festnahme und wurden von den anderen beiden Personen aus dieser Gruppe unterstützt. Im Zuge der Festnahme wurde ein Polizeibeamter von einem der Personen von hinten gewürgt, sowie ein zweiter Beamter ins Gesicht getreten. Beide Polizeibeamte wurden hierbei so stark verletzt, dass sie ihren Dienst nicht weiter fortführen konnten. Da sich insgesamt ca. 300-400 teils aggressive Schaulustige ansammelten musste die Polizei 15 Streifenbesatzungen vor Ort einsetzen um die Lage wieder zu beruhigen. Zudem musste der Straßenbahnverkehr für ca. 30 Minuten eingestellt werden.

