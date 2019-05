Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Mehrere Fahrzeuge in Pforzheim beschädigt - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

Am Dienstagmittag wurden in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr mindestens 8 Fahrzeuge in der östlichen Karl-Friedrich-Straße zwischen der Parkstraße und der Eutinger Straße von einem unbekannten Täter zerkratzt. Hierzu nutzte der unbekannte Täter offensichtlich einen spitzen Gegenstand und zerkratzte hiermit jeweils auf der Beifahrerseite die Türen der Fahrzeuge. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

