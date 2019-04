Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Ötisheim - Zeugenaufruf nach Einbruch in Firmengebäude

Enzkreis (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 00:00 Uhr und 07:30 Uhr in ein Firmengebäude in der Straße Im Bruch in Ötisheim eingestiegen und haben dabei Bargeld im fünfstelligen Bereich an sich genommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand stiegen die Diebe gewaltsam über ein Fenster in das Firmengebäude ein. Im dahinter befindlichen Büro öffneten sie Schränke und Schubladen und nahmen Bargeld aus der aufgefundenen Kassette an sich. Im Anschluss gingen die Langfinger in das erste Obergeschoss und öffneten auch hier sämtliche Behältnisse. Ein aufgefundener Tresor wurde mit Hilfe einer Bohrmaschine geöffnet. Ob aus dem Tresor Gegenstände entwendet wurden, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen die in der Nacht im Industriegebiet in Ötisheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter 07041/96930 zu melden.

