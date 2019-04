Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Wohnung gerät in Brand

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Mittwoch, gegen 22:50 Uhr, kam es zu einem Wohnungsbrand im Kirnbachweg in Niefern-Öschelbronn. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Personen wurden keine verletzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Beim Eintreffen der Polizei, hatte die Feuerwehr die Löscharbeiten bereits beendet. Ein aufmerksamer Nachbar der betroffenen Wohnung bemerkte das Feuer und machte den Wohnungsinsassen, einen 94-jährigen Mann, darauf aufmerksam. Dieser konnte somit eigenständig und noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Wohnung verlassen.

Die Ursache des Brandes ist bislang noch unklar. Aktuell ist von einem technischen Defekt auszugehen. Die Feuerwehr stieß in der Wohnung auf eine in Brand geratene Nähmaschine. Die Ermittlungen dauern an.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell