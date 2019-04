Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Birkenfeld- Gegen parkendes Auto geprallt

Birkenfeld (ots)

Aufgrund einer plötzlichen gesundheitlichen Beeinträchtigung ist eine 66-jährige Ford-Fahrerin am Montagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen. Sie war gegen 14.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und prallte gegen einen am Straßenrand abgestellten Hyundai. Dieser wurde in der Folge auf einen davor geparkten VW geschoben. Die Verursacherin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeitweise musste die Straße zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt.

