POL-KA: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Holzhütte gerät in Vollbrand

Calw (ots)

Am Montag, gegen 21:28 Uhr, bemerkte ein Zeuge Flammen im am Ortsteil Emberg angrenzenden Wald und verständigte daraufhin den Notruf. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte diese eine in Vollbrand befindliche Holzhütte fest. Personen hielten sich keine in der Hütte auf. Der Wald wurde nur unwesentlich in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Brand, dessen Ursache bislang noch unklar ist, entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bezüglich des Brandes nimmt das Polizeirevier Calw gerne telefonisch, unter 07051/1610, entgegen.

