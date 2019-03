Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 50.000 Euro Sachschaden nach Küchenbrand

Karlsruhe (ots)

Beim Brand einer Küche in einem Wohnhaus in Karlsruhe-Neureut am späten Dienstagabend wurde eine 56 Jahre alte Frau leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 50.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand vergaß die 56 Jahre alte Frau beim Zubettgehen eine brennende Kerze in der Küche zu löschen. Die Bewohnerin konnte sich verletzt aus der Wohnung ins frei retten und wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für ihre Katze kam jedoch jede Hilfe zu spät. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Neureut rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

