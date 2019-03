Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Zwei Leichtverletzte nach körperlichen Auseinandersetzungen

Pforzheim (ots)

Nachdem am Montag gegen 20.15 Uhr der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Leopoldplatz gemeldet worden war, fuhren mehrere Streifen dort hin. Es konnte dort allerdings keine körperliche Auseinandersetzung festgestellt werden. In einer nahegelegenen Gaststätte konnte dann zwei 19 und 20 Jahre alte Syrer angetroffen werden, die leichtere Verletzungen aufwiesen. Der 19-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Weitere an der Auseinandersetzung beteiligte Personen konnten nicht festgestellt werden.

