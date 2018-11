POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Crash mit Linienbus

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag verursachte eine 50-jährige Opel-Fahrerin einen Unfall, indem sie aus dem verkehrsberuhigten Bereich fuhr, ohne hierbei ausreichend auf den Verkehr zu achten. Als sie von der Kaiserstraße in die Schwetzinger Straße fahren wollte, kollidierte sie mit einem Linienbus des BRN, welcher zu dem Zeitpunkt drei Fahrgäste beförderte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch entstand an den noch fahrbereiten Fahrzeugen ein Schaden von 7000,-EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Dennis Steidel

E-Mail: Dennis.Steidel@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell