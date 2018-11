POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Pkw rammt Ampel und flüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstagabend eine Ampel in der Hafenstraße und flüchtete anschließend. Der Unfallverursacher fuhr, aus dem Hafengebiet kommend, auf der Rheinstraße in Richtung Hafenstraße. Als dieser nach rechts auf die Hafenstraße in Richtung Parkring abbog, prallte dieser gegen die dortige Lichtzeichenanlage. Der Ampelmast knickte um und beschädigte dabei ein geparktes Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt mindestens 8.500 EUR. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr machen können, werden gebeten, sich unter 0621 1258-0 mit den Beamten des Polizeireviers Mannheim Innenstadt in Verbindung zu setzen.

