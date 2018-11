POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 78-jähriger Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagnachmittag wurde ein 78-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Ein 86-jähriger Mann war kurz vor 13 Uhr mit seinem Suzuki in der Talhausstraße in Richtung Hockenheim Zentrum unterwegs. In Höhe eines großen Einkaufsmarktes trat der 78-Jährige Gußgänger trotz Rotlicht am Fußgängerüberweg auf die Fahrbahn und überquerte diese. In der Fahrbahnmitte kehrte er plötzlich wieder um und lief zurück. Anschließend versuchte er erneut, die Fahrbahn zu überqueren. Der 86-Jährige hatte die Situation bereits im Blick und konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig vor dem 78-Jährigen zum Stehen bringen. Dieser fiel dennoch zunächst auf die Motorhaube des Fahrzeugs und anschließend auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

