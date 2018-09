POL-KA: (CW) Altensteig - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Altensteig (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag in Altensteig ereignete, sucht die Polizei noch einen der beteiligten Lkw.

Ein 65-jähriger SLK-Fahrer befuhr am Dienstagmittag die Wildbader Straße sowie die Kreisstraße 4337 von Gaugenwald kommend in Fahrtrichtung Wart hinter einem LKW. Von Wart aus kam gegen 12.10 Uhr ein weiterer Lastwagen entgegen. Beim darauffolgenden Zusammenprall beider LKWs, welche an den jeweiligen Außenspiegeln kollidieren, wurde einer der Außenspiegel auf den dahinter fahrenden Mercedes geschleudert. Der entgegenkommende Lkw setzt seine Fahrt einfach fort, ohne dass sich der verantwortliche Fahrer um die Schadensregulierung kümmerte. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich nach polizeilicher Schätzung auf rund 3500 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Nagold übernommen, das Hinweise zum gesuchten Lkw oder möglicher Zeugen unter 07452/9305-0 entgegennimmt.

