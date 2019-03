POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugensuche nach Unfallflucht in Grünwinkel

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Montagmittag kam es gegen 13.30 Uhr zu einer Unfallflucht in Karlsruhe-Grünwinkel. Eine 71-Jährige parkte zunächst ihren Mercedes auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Carl-Metz-Straße ab. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Auto zurückkehrte, teilte ihr ein bislang unbekannter Zeuge mit, dass ihr Auto durch eine andere Mercedes-Fahrerin beschädigt worden war. Diese war im Anschluss einfach weggefahren, ohne sich um die Regulierung des verursachten Schadens von insgesamt etwa tausend Euro zu kümmern. Die 71-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Die folgenden Ermittlungen des Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden führten schließlich zu einer 81-jährigen Verursacherin.

Zur genaueren Klärung des Unfallherganges suchen die Beamten nun insbesondere den unbekannten Zeugen und bitten diesen sowie eventuelle weitere Zeugen, sich mit Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in in Verbindung zu setzen.

Der gesuchte Zeuge konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 40 bis 50 Jahre alt; etwa 180 cm groß; blonde Haare, welche zu einem Pferdeschwanz gebunden waren; europäisches Erscheinungsbild.

