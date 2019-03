Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - 50.000 Euro Sachschaden bei Garagenbrand

Karlsruhe (ots)

Zu einem Brand einer Garage kam es am Samstagabend in Bruchsal bei dem ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro entstand. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entdeckte ein Nachbar kurz vor 23.00 Uhr den Brand in der Schönbornstraße. Die alarmierte Feuerwehr Bruchsal hatte den Brand rasch unter Kontrolle und gelöscht. Nach Angaben des Garagenbesitzers hatte er kurze Zeit zuvor auf einer Herdplatte in seiner Töpferwerkstatt in der Garage Wachs geschmolzen. Wie es genau zu dem Brandausbruch kam, kann noch nicht gesagt werden und bedarf weiteren Ermittlungen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell