POL-KA: (PF)Pforzheim - Verkehrspolizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Pforzheimer Kopernikusallee am Dienstag zwischen 13.25 Uhr und 13.40 Uhr bittet die Verkehrspolizei um Zeugenmeldungen. Dort parkte ein DHL-Fahrzeug zur Auslieferung von Paketen. Als der Fahrer zurückkam, war an der linken Hinterseite des Transporters auf einer Höhe über zwei Meter ein erheblicher Unfallschaden von geschätzten 6.000 Euro festzustellen. Die Unfallspezialisten der Polizei gehen davon aus, dass sehr wahrscheinlich ein Lkw bei der Vorbeifahrt den Paketlieferwagen streifte.

Entsprechende Meldungen nimmt das Verkehrskommissariat Pforzheim unter 0723186-4100 entgegen.

