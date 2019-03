Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Pforzheim (ots)

Trotz mindestens zweier Versuche gelang es am Montagabend einem Einbrecher nicht in ein Wohnhaus in der Pforzheimer Oststadt zu gelangen. Um 23.30 Uhr wurde von dem alarmgesicherten Haus im Hohwiesenweg ein Einbruchsalarm gemeldet, weshalb sich unverzüglich gleich vier Streifenwagen nach dort in Bewegung setzten. Der Täter konnte sich noch vor Erscheinen der Beamten, der Umstellung des Gebäudes und anschließender Fahndung unerkannt aus dem Staub machen. Er hatte zuvor die Terrassentüre bereits öffnen, allerdings den Entriegelungsmechanismus nicht überwinden können. Auch durch den Aufbruch einer Kellertüre auf der rückwärtigen Gebäudeseite war es ihm nicht möglich weiter ins Anwesen zu gelangen, so dass er keine Beute machen konnte. Die installierten Sicherheitsmechanismen dürften den Täter noch vor Erscheinen der Polizei zur Aufgabe bewegt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 entgegen.

