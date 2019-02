Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA, Enzkreis) Karlsbad, Keltern - Zeugenaufruf nach waghalsigen Überholvorgängen

Karlsruhe (ots)

Ein äußerst rücksichtsloses Verhalten soll ein 21-Jähriger Fahrzeugführer am Donnerstagabend in der Zeit um 21.20 Uhr an den Tag gelegt haben. Eine Zeugin hatte sich bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass der Mann sie und ihren Fahrer gerade nahe der AS Karlsbad beim Einbiegen von der L609 in die L623 in Fahrtrichtung Langensteinbach überholt habe. Dabei sei er links an der dortigen Verkehrsinsel vorbei gefahren, sodass ein Verkehrsteilnehmer des herannahenden Gegenverkehrs aus Richtung Langensteinbach die Lichthupe betätigte. In der Folge soll es auf der Strecke durch Langensteinbach hindurch, über Auerbach bis nach Keltern-Ellmendingen zu mehreren Geschwindigkeitsüberschreitungen und riskanten Überholvorgängen gekommen sein, die wiederum Reaktionen des Gegenverkehrs zur Folge hatten. Hiernach verlor die Zeugen den silbernen Skoda -Kombi aus den Augen.

Durch das übermittelte Kennzeichen konnten die verständigten Beamten des Polizeireviers Neuenbürg den 21-Jährigen gerade noch beim Einfahren in den Hof seines Birkenfelder Wohnsitzes einer Kontrolle unterziehen. Ein Verdacht auf die Beeinflussung durch berauschende Mittel ergab sich dabei nicht.

Ob durch die Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet wurden, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Wenn Sie hierfür sachdienliche Hinweise liefern können, wenden sie sich bitte an das Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 79120.

