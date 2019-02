POL-KA: (KA) Karlsruhe- Zivilstreife ertappt Fahrraddieb

Polizeipräsidium Karlsruhe

Einer Streife des Kriminaldauerdienstes ist es zu verdanken, dass ein 19-jähriger Fahrraddieb ertappt werden konnte. Den Beamten, die in einem zivilen Fahrzeug unterwegs waren, fiel der junge Mann an der Kreuzung Lameystraße/ Michelinstraße auf, als er gerade, selbst auf einem hochwertigen Mountainbike sitzend, ein weiteres offensichtlich teures Mountainbike neben sich herschob. Ihrem kriminalistischen Spürsinn folgend nahmen die beiden Ordnungshüter den Heranwachsenden genauer unter die Lupe. Der mutmaßlichen Ausrede des polizeibekannten 19-Jährigen, er habe das mitgeführte Fahrrad kurz zuvor in einem nahegelegenen Gebüsch gefunden, schenkten die erfahrenen Beamten keinen Glauben. Sie überprüften die beiden Drahtesel und es stellte sich tatsächlich heraus, dass das circa 1.000 Euro teure Mountainbike, das der Radler selbst im Gebrauch hatte, in der Nacht zum Mittwoch von einem Anwesen in der Karlsruher Allee entwendet worden war. Ob das mitgeführte Rad ebenfalls aus einem Diebstahl stammt, muss noch überprüft werden.

