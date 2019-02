POL-KA: (PF) Pforzheim- Einbrecher mit 4,7 Promille erwischt

Polizeipräsidium Karlsruhe

Mit sage und schreibe 4,7 Promille ist ein 59-jähriger Einbrecher am Donnerstag gegen 2 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Durlacher Straße erwischt worden. Eine Hausbewohnerin wurde durch Geräusche aus dem Treppenhaus auf den Eindringling aufmerksam. Geistesgegenwärtig verschloss die clevere Frau die Eingangstüre und verständigte die Polizei. Somit saß der polizeibekannte 59-Jährige bei Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Pforzheim Süd in der Falle und konnte widerstandslos festgenommen werden. Die Ermittlungen der Polizisten ergaben, dass der Mann wohl zuvor versucht hatte, die massive Kellertüre aufzubrechen. Da dies offensichtlich misslang entwendete er stattdessen ein Paar Sportschuhe, die im fünften Obergeschoss vor der Türe standen. Tatsächlich äußerte der volltrunkene Tatverdächtige den Beamten gegenüber, dass er am Morgen auf jeden Fall zur Arbeit gehen müsse. Diesen Wunsch konnten ihm die Beamten jedoch nicht erfüllen, denn er wurde zunächst einmal zur Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle untergebracht. Somit hatte der 59-Jährige zumindest ein Alibi für einen Kellereinbruch in derselben Nacht in einem Mehrfamilienhaus in der Hermannstraße. Dort hatte ein Bewohner gegen 3 Uhr Geräusche aus dem Keller gehört, und festgestellt, dass ein Einbrecher vermutlich kurz zuvor gewaltsam ein Kellerabteil öffnete und mit einer Stichsäge entkam. Ob der 59-Jährige für weitere Kelleraufbrüche infrage kommt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

