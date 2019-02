Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neulingen- Mit Auto Böschung hinuntergestürzt

Neulingen (ots)

Eine 43-jährige Audi-Fahrerin hat am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall zwischen Kieselbronn und Eisingen noch viel Glück gehabt. Sie ist in einem Kreisel auf die Bebauung geraten, anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und eine vier Meter tiefe Böschung hinuntergestürzt. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und ambulant in einer Klinik behandelt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

