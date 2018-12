POL-KA: (KA) Rheinstetten - Opfer erscheint mit Messer im Oberkörper in der Notaufnahme

Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Täter stach nach bisherigen Kenntnissen am Donnerstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, in Rheinstetten unvermittelt auf einen 49-Jährigen ein. Das Opfer begab sich im Anschluss selbständig, mit dem in seinem Körper steckenden Messer, in ein Krankenhaus.

Der Geschädigte hatte eigenen Angaben zu Folge gegen 01:00 Uhr am Geldausgabeautomaten in der Badener Straße eine Abhebung getätigt. Auf dem Heimweg, soll er unvermittelt von einer maskierten Person angegriffen worden sein, die ihm ein Messer in den Brustbereich stach und sich anschließend entfernte. Der Geschädigte ließ das Messer geistesgegenwärtig in seinem Oberkörper stecken und fuhr mit seiner Verletzung ins Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Die Polizei bittet Zeugen, die gegen 01:00 Uhr im Bereich des dortigen Geldausgabeautomaten eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Karlsruhe 0721 666-5555 zu übermitteln.

Sebastian Kreuter, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: sebastian.kreuter@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell