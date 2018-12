POL-KA: (PF) Pforzheim - Randalierer droht mit Holzlatte Polizisten

Pforzheim (ots) - Ein erheblich unter Alkohol stehender, randalierender 40-Jähriger wurde in der Nacht zum Samstag in Pforzheim festgenommen, nachdem er mit einer Holzlatte mit Nägeln versuchte auf Polizeibeamte loszugehen. Am frühen Samstagmorgen um 03.50 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Bereich der Zerrennerstraße bzw. Leopoldsstraße ein Mann herumrandalieren würde. Zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Pforzheim-Süd konnten den beschriebenen Mann wenig später auf dem Gehweg der Leopoldstraße feststellen. Wie sich herausstellte, hatte er zuvor in der Zerrennerstraße ein Klimagerät von einer Hauswand gerissen, einen dort geparkten Renault auf der Motorhaube und der Windschutzscheibe zerkratzt und den Ampelschirm einer Ampel heruntergerissen. Beim Erkennen der Streifenwagen nahm der Mann mittels einer Holzlatte mit Nägeln und einem Kennzeichenschild den Beamten gegenüber eine drohende Haltung ein. Er warf die etwa 80 cm lange Latte gezielt in Richtung der Beamten, weshalb Pfefferspray eingesetzt wurde. Anschließend versuchte er sofort zu flüchten. Die unverletzt geblieben Polizeibeamten konnten den Flüchtenden stellen und beim Polizeirevier Pforzheim-Nord in Gewahrsam nehmen. Der Mann wurde erst nach der Erhebung einer Blutprobe und dem Erlangen seiner Nüchternheit wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell