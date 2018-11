POL-KA: (KA) Karlsruhe Neureut - Schmierereien mit politischem Hintergrund an Schule hinterlassen

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Samstag 18:00 Uhr bis Montag 07:00 Uhr, verschiedene Schmierereien am Osteingang des Schulzentrums Neureut angebracht. Die Schmierereien in schwarzer Farbe umfassen unter anderem Hakenkreuze, sowie Verunglimpfungen der Bundeskanzlerin. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt hierzu unter 0721 666-5555 sachdienliche Hinweise entgegen.

Sebastian Kreuter, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

