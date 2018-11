POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bei Abrissarbeiten geriet Dämmmaterial in Brand

Karlsruhe (ots) - Bei Abrissarbeiten von Heizkesseln im Heizkraftwerk West kam am Dienstagvormittag zu einem Brand. Nach den bisherigen Feststellungen wurden bei den Arbeiten Schneidbrenner eingesetzt. Durch die Hitze geriet in ca. 25 Meter Höhe gegen 10.45 Uhr Dämmmaterial in Brand. Die Feuerwehr, die mit 10 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen. Vom Polizeipräsidium Karlsruhe waren 10 Streifenwagen eingesetzt, die von einer Streife der Wasserschutzpolizei unterstützt wurden. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

