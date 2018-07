POL-KA: (KA) Ettlingen - Mutmaßliches Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro aufgefunden

Karlsruhe (ots) - Bei einer Belegungskontrolle in einer Gemeinschaftsunterkunft in Waldbronn-Neurod wurde bei einem 43-jährigen Verdächtigen mutmaßliches Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro aufgefunden.

Am frühen Mittwochmorgen wurde der 43-Jährige im Rahmen der Kontrolle in seinem Zimmer in der Fabrikstraße angetroffen. Innerhalb des Raums stellten die Beamten zudem mehrere gefüllte Umzugskartons fest. In diesen befanden sich mehrere dutzend Brillen, etliche Verpackungseinheiten mit Damenunterwäsche sowie eine Vielzahl von Werkzeugen, Rasierapparaten, Epiliergeräten, Haushaltswaren und vieles mehr. Dabei war an den meisten Elektrogeräten das Sicherungsetikett abgerissen worden. Bei der weiteren Durchsicht ergab sich zudem der Verdacht, dass bereits weiteres Diebesgut außer Landes verschickt wurde. Schließlich konnten beim 43-Jährigen insgesamt 81 Gramm Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Woher das mutmaßliche Diebesgut stammt, konnte bislang noch nicht genauer ermittelt werden. Hierzu laufen noch die weiteren Ermittlungen. Der bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls in Erscheinung getretene Syrer muss sich nun wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell