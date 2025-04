Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht und brennendes Fahrzeug

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montag in Neuenstein und flüchtete anschließend. Gegen 13:30 Uhr parkte eine 42-Jährige ihren Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kirchensaller Straße. Als sie am Abend, gegen 21 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der rechten Seite des Mercedes fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Neuenstein-Grünbühl: Fahrzeug ausgebrannt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwochmorgen ein Pkw bei Grünbühl in Brand. Gegen 6:30 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem VW Arteon auf der Landesstraße 1036 unterwegs, als sein Fahrzeug zwischen dem Abzweig nach Wüchern und dem Abzweig nach Obereppach zu brennen begann. Der Fahrer konnte das Auto unverletzt verlassen bevor sich das Feuer ausbreitete. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort und konnte die Flammen unter Kontrolle bringen. Der VW brannte völlig aus. Im Rahmen der Räumungsarbeiten musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

