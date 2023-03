Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2023

Heilbronn (ots)

Mosbach: Geschädigte und Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Eine Verfolgungsfahrt über mehrere Kilometer von Mosbach nach Neudenau endete am Donnerstagnachmittag mit einem Unfall. Ein 20 Jahre alter BMW-Lenker sollte gegen 16.30 Uhr in der Straße "Alte Bergsteige" in Mosbach durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Der Mann missachtete sämtliche Anhaltezeichen der Streifenwagenbesatzung und flüchtete mit weit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Stadtgebiet Mosbach. Der junge Mann fuhr mit Geschwindigkeiten bis 160 km/h über Sulzbach und Allfeld nach Neudenau. Hierbei kam er auch immer wieder in den Gegenverkehr, wodurch mindestens ein anderer Pkw-Lenker gefährdet wurde. In Neudenau fuhr der BMW-Lenker durch den Ortskern in ein Wohngebiet und kollidierte kurz vor dem Ortsausgang im Bereich der Bergstraße mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW stark beschädigt. In der Folge kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit dem verfolgenden Streifenwagen. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Nachdem der BMW zum Stillstand kam, wurden durch einen Polizeibeamten zwei Warnschüsse und zur Verhinderung der Weiterfahrt ein gezielter Schuss auf den Reifen des stehenden Fahrzeugs abgegeben. Hierdurch wurde niemand verletzt. Im Fahrzeug befanden sich neben dem 20-jährigen Fahrer zwei weitere Personen. Durch den Unfall wurde der Beifahrer leicht verletzt.

Der BMW-Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Fahrzeug wurde eine kleine Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Ihm wurde im Krankenhaus Blut abgenommen. Die drei Pkw-Insassen wurden nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Der BMW des 20-jährigen wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Verkehrspolizei Weinsberg sucht nach weiteren Personen, die durch die Fahrt des BMWs von Mosbach über Sulzbach und Allfeld nach Neudenau gefährdet wurden oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Vor allem werden die Insassen eines Lkws mit Anhänger, bei dem es sich um einen Gerüstbauer gehandelt haben könnte, gebeten sich zu melden. Nach Zeugenangaben soll das Gespann dem BMW in Neudenau entgegengekommen und auch mit dem flüchtenden Fahrzeug kollidiert sein. Alle Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell