Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: PKW beschädigt und abgehauen - wer hat was gesehen?

Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen PKW in Heilbronn und flüchtete. Der 22-jährige Besitzer eines Audi A3 hatte diesen am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in der Kaiserslauterner Straße abgestellt. Als er am nächsten Morgen, gegen 9.15 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro fest. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Güglingen: Beim Überholen Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Durch ein gewagtes Überholmanöver verursachte ein bisher unbekannter PKW-Lenker am Mittwoch einen Unfall auf der Landesstraße 1110 bei Güglingen und flüchtete anschließend. Der Unbekannte befuhr gegen 14.30 Uhr die L 1110 in Fahrtrichtung Güglingen und überholte zwei vor ihm fahrende Pkws. Hierbei missachtete er den herannahenden Gegenverkehr. Einem aus Richtung Güglingen kommenden PKW-Fahrer gelang es noch sein Auto rechtzeitig abzubremsen und so eine Kollision zu verhindern. Dies misslang aber einem dahinterfahrenden 27-Jährigen, weshalb dieser mit seinem BMW nach rechts ausweichen musste und von der Fahrbahn abkam. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Flüchtigen soll es sich um einen roten oder orangenen Kombi mit Heilbronner Kennzeichen handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 8.45 Uhr, Zutritt zu einem Juweliergeschäft in Bad Friedrichshall-Kochendorf. Der oder die Täter gelangten durch Manipulation an einer Türe ins Innere des Ladens in der Hauptstraße. Hier wurden sämtliche Schränke durchsucht. Der oder die Unbekannten erbeuteten Schmuck und Edelmetall von bisher unbekanntem Wert. Wem ist im Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07136 98030 an den Polizeiposten Bad Friedrichshall.

Talheim: Einbruch in Firma - Wer hat was gesehen?

Ob der Täter etwas erbeuten konnten ist nach einem Einbruch in eine Firma in Talheim am Freitagmorgen noch unklar. Der Unbekannte brach gegen 3.30 Uhr ein Fenster der Firma in der Straße "Mäuswedel" auf und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Hier wurden Schränke geöffnet und durchwühlt. Anschließend flüchtete die Person über einen Zaun vom Gelände. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Weinsberg: Schule wegen unbekannter Flüssigkeit evakuiert

Weil eine zunächst unbekannte, stechend riechende Flüssigkeit im Biologie-Raum einer Schule in der Rossäckerstraße in Weinsberg ausgelaufen war, wurde die Schule am Donnerstagmittag evakuiert. Gegen 11.30 Uhr stellte ein Lehrer die Flüssigkeit auf dem Boden des Zimmers fest. Da zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden konnte, um was es sich genau handelte, leitete die Schulleitung die Evakuierung ein. Die Flüssigkeit konnte im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr gebunden und gesichert werden. Nachdem das Zimmer ausreichend gelüftet wurde, konnte es wieder zur Nutzung freigegeben werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Flüssigkeit vermutlich aus einem umgefallenen Fisch-Präparat ausgelaufen war. Personen kamen nicht zu Schaden. Aufgrund der Evakuierungsmaßnahmen musste die Rossäckerstraße kurzfristig gesperrt werden.

Talheim: Audi Q3 Fahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht den Fahrer eines grauen Audi Q3, der am frühen Donnerstagmorgen mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße 9555 bei Talheim durch seine Fahrweise gefährdete. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass er gegen 5.30 Uhr mit seinem PKW im Einmündungsbereich der K 9555 zur Bundesstraße 27 unterwegs war. Hier fuhr ihm der nun Gesuchte trotz Nebel sehr dicht auf. Nachdem beide Autos nach rechts in die Neckartalstraße in Fahrtrichtung Heilbronn abgebogen waren, soll der Fahrer des Q3 sofort und ohne Rücksicht auf den Gegenverkehr zum Überholen angesetzt haben. Zwei entgegenkommende Fahrzeugführer konnten einen Zusammenstoß nur durch starkes Abbremsen verhindern. Laut dem Zeugen soll der Unbekannte mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter gefahren sein und noch an diversen anderen Stellen auf rücksichtlose Art und Weise andere Verkehrsteilnehmer überholt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können. Insbesondere die Fahrer, die aufgrund des Überholmanövers des Q3-Fahrers ihre Fahrzeuge abbremsen mussten, werden gesucht. Bei einem dieser Autos soll es sich um einen VW Golf gehandelt haben. Auch alle weiteren Verkehrsteilnehmer, die von dem Gesuchten und dessen Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07143 9920 beim Polizeirevier Weinsberg entgegengenommen.

