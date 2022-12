Polizei Paderborn

POL-PB: 19-Jähriger prallt frontal gegen Baum

Lichtenau-Asseln (ots)

(mb) Bei einem nächtlichen Alleinunfall, vermutlich infolge von Alkoholkonsum, erlitt ein 19-Jähriger am Mittwoch schwere Verletzungen.

Der Golf-Fahrer fuhr gegen 00.45 Uhr auf der L817 von Herbram-Wald in Richtung Asseln. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links über die Gegenfahrbahn von der Straße ab. Das Auto prallte frontal gegen einen Baum. Mit Totalschaden blieb der Golf auf der linken Seite liegen. Der junge Fahrer zog sich schwere Verletzungen, konnte den Wagen aber selbstständig verlassen. Ein anderer Autofahrer leistete erste Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort kam der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn. Da er unter Alkoholeinwirkung stand wurde dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren.

