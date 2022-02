Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen-Mühlbach: Zeugen nach Geldautomatenaufbruch gesucht

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Bankautomaten in Eppingen-Mühlbach aufgebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in die Bankfiliale in der Brettachstraße ein und machten sich gegen 2.20 Uhr an dem Geldautomaten zu schaffen. Nachdem dieser geöffnet wurde, flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute unerkannt vom Tatort. Zeugen, die in der Nacht auf Montag oder auch schon im Vorfeld des Einbruchs verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Bankfiliale in der Brettachstraße beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

A6/ Weinsberg: Mit Drogen am Steuer Unfall gebaut

Rettungskräfte brachten am Montagmorgen nach einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Weinsberg eine 26-Jährige in ein Krankenhaus. Die Frau war um kurz vor 8 Uhr mit ihrem VW Golf nahezu ungebremst auf einen wegen eines Staus langsam rollenden Sattelzug gefahren. Der Wagen der Frau wurde bei dem Unfall verletzt und ihr Wagen durch den Aufprall stark deformiert. An ihrem Pkw entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Schäden am Lkw belaufen sich auf knapp 2.500 Euro. Weil die Frau nach Alkohol roch und in ihrem Auto Betäubungsmittel sowie zwei Flaschen Hochprozentiges gefunden wurden, musste die Frau eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

A 81/ Ilsfeld: Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn

Mehrere Autofahrer müssen nach einer Geschwindigkeitskontrolle am Montag auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld ihren Führerschein abgeben. Zwischen 9 Uhr und 14 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg den fließenden Verkehr zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld. Bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde für Pkw und 80 Kilometern pro Stunde für Lkw wurde die Geschwindigkeit von über 6.700 Fahrzeugen überprüft. Dabei waren knapp 350 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Neun davon waren so flott, dass auf sie nun ein Fahrverbot, Punkte im Fahreignungsregister und ein Bußgeld zukommen. Der Tagesschnellste fuhr 64 Kilometer pro Stunde schneller als erlaubt.

Heilbronn: Zwei Autos beschädigt und abgehauen

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs kollidierte am Montagabend in der Heilbronner Friedrichsstraße mit einem Mercedes und beschädigte außerdem ein weiteres Auto. Die unbekannte Person fuhr zwischen 20 Uhr und 21 Uhr gegen die geparkte A-Klasse und schob diese durch die Wucht des Aufpralls gegen einen weiteren dort stehenden Mercedes. Dadurch entstanden an den beiden Pkw Schäden in Höhe von circa 3.000 Euro, die der Verursacher weder den Besitzern, noch der Polizei meldete. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Wer hatte rot?

Weil nach einem Unfall am Montagmorgen die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben machten, sucht die Polizei nach Zeugen. An der Kreisstraße zwischen Heilbronn und Biberach stießen an der Abzweigung zu den Böllinger Höfen um kurz nach 6 Uhr ein VW Caddy und ein BMW Kombi zusammen. Die Fahrer beider Autos gaben an das die dortige Ampel für sie grün gezeigt hätte. Da das nicht sein kann, bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07131 104 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Feuerwehreinsatz an Möbelhaus

Feuerwehr und Polizei rückten am Montagabend zu einem Brand an einem Heilbronner Möbelhaus aus. In einem Raucherbereich des Gebäudes an der Neckargartacher Straße hatte vermutlich eine weggeworfene Zigarettenkippe dafür gesorgt, dass die Isolierung im darunterliegenden Stockwerk Feuer fing. Es entwickelte sich vor allem starker Rauch, durch den aber glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Heilbronn: Einbruch auf Baustelle am Krankenhaus

Am Wochenende brachen Unbekannte mehrere Container auf einer Baustelle an einem Heilbronner Krankenhaus auf. Zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam die Schlösser zu den sechs in der Straße "Am Gesundbrunnen" stehenden Containern. Die Höhe des Diebesgutes ist noch unbekannt. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen rund um die Straße "Am Gesundbrunnen" machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Neckarsulm: Bei Unfall schwer verletzt

Ein 51-Jähriger wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall in Neckarsulm schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Gottlieb-Daimler-Straße, als er wohl aus Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Gefährt verlor und von der Straße abkam. Nach wenigen Metern Fahrt durch den Grünstreifen prallte der Mann mit seinem Roller gegen einen Baum. An dem Fahrzeug entstanden Schäden in Höhe von rund 600 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg das Kleinkraftrad. Der 51-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Beilstein: Wer hat Äste verloren?

Ein großer Haufen Äste sorgte am Montagabend beinahe für einen Unfall bei Beilstein. Die Fahrerin eines Renaults war gegen 18.40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Söhlbach du Beilstein unterwegs. Etwa auf der Hälfte der Strecke lag ein großer Haufen Geäst auf der Fahrbahn, der die Frau zum Ausweichen auf die Gegenspur zwang. Glücklicherweise kam in diesem Moment kein Gegenverehr. Trotz des Ausweichmanövers streifte der Renault auf der kompletten rechten Fahrzeugseite an den auf der Straße liegenden Ästen entlang. Wie hoch der entstandene Schaden ausfällt, ist unbekannt. Vermutlich wurde das Schnittgut bei Transport verloren. Aufgrund der großen Menge muss dies dem Verursacher aber spätestens beim Abladen aufgefallen sein. Zeugenhinweise auf den Verlierer des Baumschnitts nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

