POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.09.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ehrung für insgesamt 80 Jahre im Polizeidienst

Am 15. September 2021 gratulierte Herr Polizeipräsident Becker zwei Kollegen des Polizeipräsidiums Heilbronn zu ihren vierzigjährigen Dienstjubiläen. Im Beisein von Personalrat Jürgen Heinrich würdigte er die gute und langjährige Arbeit von PHK Michael Friedrich und POK Peter Feind und überreichte ihnen die Dankesurkunden.

Die beiden Jubilare wurden zum 1.September 1981 gleichzeitig bei der Bereitschaftspolizei als Polizeiwachtmeister in Göppingen eingestellt.

PHK Michael Friedrich:

Michael Friedrich wurde dann zwei Jahre später als Einsatzbeamter übernommen. Im März 1986 erfolgte eine Versetzung zum Autobahnpolizeirevier Stuttgart - Verkehrszug Ditzingen. Von 1987 bis 1991 arbeitete Michael Friedrich beim Autobahnpolizeirevier Weinsberg, danach nahm er in weiteren Bereichen des PP Heilbronn unterschiedliche Aufgaben wahr und kam nach dem Studium nochmals zurück zur Autobahnpolizei nach Ditzingen. In den Folgejahren nahm PHK Friedrich die Aufgaben als stellvertretener Leiter beim Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt und als Leiter beim Polizeiposten Untergruppenbach wahr. Danach arbeitete er in verschiedenen Bereichen des Führungs- und Einsatzstabes. Seit April 2021 ist er bei der Koordinierungsstelle Großraum und Schwertransporte bei der Führungsgruppe des Führungs- und Lagezentrums beim Polizeipräsidium Heilbronn tätig. Dort wird er als fleißiger Kollege, gute Seele und Ruhepol sehr geschätzt und unterstützt gerne jeden, der seine Hilfe benötigt.

POK Peter Feind:

Der gelernte Werkzeugmacher begann ebenfalls am 01.09.1981 bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen seine Ausbildung als Polizeiwachtmeister. Danach wurde er 1983 zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen versetzt, wo er vier Jahre im Streifendienst tätig war. Ab 1987 war er dann bis 1993 im Streifendienst des Polizeireviers Heilbronn. Anschließend konnte er seine Streifendiensterfahrung in weiteren Bereichen des PP Heilbronn einbringen, bis er 2001 zum Polizeiposten Heilbronn-Kirchhausen wechselte. Von März 2015 bis September 2018 arbeitete Peter Feind beim Polizeiposten Innenstadt, von wo er dann zum Polizeirevier Heilbronn-Böckingen wechselte. Dort bearbeitet er fleißig unterschiedlichste Fälle und kann aufgrund seines Wissens auch bezüglich spezifischer Örtlichkeiten und Personen zum Erfolg der Ermittlungsarbeit beitragen.

