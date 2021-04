Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.04.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Nordheim: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Ohne auf einen von rechts auf der Landstraße von Nordheim nach Dürrenzimmern fahrenden SUV zu achten, fuhr der 60-jährige Lenker eines VW-Transporter am Freitag, gegen 9.30 Uhr, auf der Kreisstraße von Hausen kommend in den dortigen Kreuzungsbereich ein. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der Aufprall war so heftig dass der Ford abgewiesen und gegen eine Leitplanke geschleudert wurde. Außerdem wurde der Motorblock aus dem VW-Transporter gerissen. Der 60-jährige Fahrer des Fords wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die beiden Insassen des Transporters zogen sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme waren die Landstraße und die Kreisstraße für längere Zeit gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 40.000 Euro.

