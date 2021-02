Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Wer hatte Grün?

Nach einer Kollision auf der Heilbronner Neckartalstraße sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu der Ampelschaltung im Moment des Unfalls machen können. Ein 21-Jähriger war am Mittwochmorgen mit seinem LKW auf der Autobahn 6 aus Richtung Mannheim kommend unterwegs. Gege 6.45 Uhr nahm er in Heilbronn die Ausfahrt und bog nach links auf die Landesstraße 1100 ab. Zur selben Zeit befuhr ein 60-Jähriger mit seinem BMW die Landesstraße in Fahrtrichtung Neckarsulm. Beide Beteiligten gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Da es jedoch zur Kollision kam, ist das nicht möglich. Nun bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Eppingen: Sprinter gegen Kleinwagen

Weil ein 60-Jähriger am Mittwochmittag in Eppingen einen Fiat Punto übersah, kam es zu einer Kollision mit einem Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Der Mann war gegen 13 Uhr mit seinem Sprinter auf der Hermann-Hesse-Straße unterwegs. Auf der Heilbronner Straße fuhr zeitgleich ein 20-Jähriger mit dem Fiat. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Eppingen: Überschlag im Grünstreifen

Vermutlich aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen ist eine 22-Jährige am Mittwochmorgen bei Eppingen verunfallt. Der Pkw der Frau geriet auf der Strecke zwischen Elsenz und Eppingen in einer Linkskurve ins Schlingern. Nachdem die 22-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte, kam es nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich danach im Grünstreifen an einer Böschung. Die Fahrerin hatte Glück im Unglück und erlitt nur leichte Verletzungen. Auch an ihrem Auto entstand nur ein Sacschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Brackenheim: Bei Kollision schwer verletzt

Bei der Kollision zweier Autos in Brackenheim hat ein 35-Jähriger am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten. Gegen 11.45 Uhr prallten ein Smart und ein BMW an der Einmündung der Straße Im Wiesental in die Georg-Kohl-Straße zusammen. Eine 18-Jährige hatte beim Einbiegen mit ihrem Smart den BMW des 35-Jährigen auf der Georg-Kohl-Straße übersehen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Zaberfeld: Mit Kombi in Gegenverkehr geraten und mit Bus kollidiert

Aus unbekannten Gründen ist eine 45-Jährige am Mittwochmittag mit ihrem Kombi in Zaberfeld in den Gegenverkehr geraten. Sie war gegen 12.45 Uhr auf der Kleingartacher Straße in Fahrtrichtung Kleingartach unterwegs. Auf der Gegenfahrbahn fuhr ein 36-Jähriger am Steuer eines Lininebusses. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 8.500 Euro entstand. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Flein: Zeugen stoppen alkoholisierte Autofahrerin nach Unfall

Engagierte Zeugen haben am Mittwochmorgen in Flein eine alkoholisierte Frau am Steuer ihres Autos gestoppt. Zuvor hatte die 50-Jährige einen Unfall verursacht und war trotzdem weitergefahren. Gegen 10 Uhr war die Frau mit ihrem Pkw aus Heilbronn kommend auf der Heilbronner Straße unterwegs. Aufgrund von Alkoholbeeinflussug bei winterlichen Straßenverhältnissen kam sie mit dem Pkw ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte gegen eine Hausmauer. Obwohl sowohl am Auto als auch an dem Gebäude Schaden entstad, legte die 50-Jährige den Rückwärtsgang ein, fuhr zurück auf die Straße und dann weiter in Richtung Ilsfeld. Hinter ihr versuchten Zeugen die Frau mit Lichthupe und Hupe zum Anhalten zu bewegen. Davon unbeeindruckt fuhr die 50-Jährige in den Kreisverkehr und von dort aus weiter in Richtung Erlachstraße. Die Zeugen blieben hinter ihr, bis die Frau schließlich doch anhielt. Als einer der Zeugen die Unfallflüchtige auf den Unfall ansprach, stritt diese zunächst alles ab und wollte weiterfahren. Der Zeuge untersagte ihr die Fahrt und daraufhin auch eine Flucht zu Fuß und verständigte die Polizei. Die Frau muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Löwenstein: In Graben gefahren

Für einen 57-Jährigen endete die Autofahrt am Mittwochmorgen im Graben. Der Mann war gegen 10.30 Uhr von Löwenstein kommend in Richtung Unterheinriet unterwegs. In einer Linkskurve kam er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Sein Auto blieb in Schräglage im Graben stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

