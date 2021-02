Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.02.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Zimmerbrand im Pflegeheim

Bei einem Zimmerbrand wurde am Mittwochabend eine Frau in Tauberbischofsheim verletzt. Gegen 17.15 Uhr brach in einem bewohnten Zimmer eines Pflegeheims in der Kapellenstraße ein Feuer aus. Die Flammen wurden zeitnah durch das Pflegepersonal gelöscht und verhinderten dadurch Schlimmeres. Durch das Feuer wurde die 85-jährige Bewohnerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Brandursache ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

