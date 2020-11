Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.11.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Graffiti an Bauwagen

Wer ist für Schmierereien an einem Bauwagen in Bad Mergentheim verantwortlich? Am Mittwoch stellte eine Firma fest, dass Unbekannte ihren Wagen in der Max-Planck-Straße mit schwarzer Farbe verunstaltet hatten. Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Überholmanöver von BMW führt fast zu Kollision

Bereits am Sonntag ereignete sich beinahe ein Unfall in Lauda-Königshofen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu einem unbekannten dunklen BMW geben können. Dieser war gegen 18.30 Uhr zwischen Edelfingen und Unterbalbach unterwegs und überholte einen LKW. Dabei missachtete der oder die Unbekannte am Steuer den Gegenverkehr. Eine 35-Jährige war mit ihrer Familie in einem Audi unterwegs und musste nach rechts bis zum Bordstein ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem unbekannten Überholer zu verhindern. Der Fahrer des überholten Lkw hupte zum Tatzeitpunkt lange, blieb aber auch nicht am Unfallort. Der BMW, vemutlich ein älteres 3er- oder 5er-Modell, entfernte sich in Richtung Bad Mergentheim. An dem Audi der 35-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro an den Rädern. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Zeugen oder der unbekannte überholte LKW-Fahrer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim-Bestenheid: Weidezaungeräte gestohlen und auseinandergebaut

Auf Weidezaungeräte hatten es Unbekannte in Wertheim-Bestenheid abgesehen. Gleich zweimal entwendeten sie unterschiedliche Geräte von einer Weide am Bestenheider Höhenweg zwischen einem Reitverein und einer Grillhütte am Wartberg. Der erste Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch, 11. November, bis Donnerstag, 12. November. Am Wochenende von Samstag, 21. November, bis Sonntag, 22. November, nahmen die Diebe das angekettete Gerät sogar auseinander, schraubten das Solarpanel ab, entfernten die Batterien und schnitten das Stromkabel ab. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 19

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell