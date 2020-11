Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Korrekturmeldung zu VU mit verletztem Motorradfahrer Bad Friedrichshall

HeilbronnHeilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Bad Friedrichshall: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw

Korrektur!!!!

Bei der Fahrtrichtung hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Die richtige Fahrtrichtung war Heilbronn und n i c h t Mosbach

Am Samstag, um 14.56 Uhr, wurde ein 43-jähriger Honda-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B27, auf Höhe der Ausfahrt Bad Friedrichshall-Mitte, schwer verletzt. Nach bisherigen Er-mittlungen befuhr der Motorradfahrer, als Teil einer Motorradfahrergruppe, hinter einem Skoda Octavia den linken Fahrstreifen in Richtung Mosbach. Aufgrund einer Verkehrsstockung musste die 31-jährige Lenkerin des Skoda abbremsen, im weiteren Verlauf wechselte die Pkw-Lenkerin auf den rechten Fahrstreifen und übersah hierbei den zeitgleich rechts überholen-den Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, bei welcher der Motorradfahrer stürzte und gegen die rechte Leitplanke rutschte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Einzelheiten zu den Verletzungen sind bislang nicht bekannt. Die Richtungsfahrbahn war zur Unfallaufnah-me und Bergung der Fahrzeuge für 2 Stunden teilweise voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

