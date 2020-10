Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Smartphone in Supermarkt gestohlen - Zeugen gesucht

Das Smartphone einer 33-Jährigen wurde durch einen bislang unbekannten Täter am Samstag gegen 21.15 Uhr in einem Discounter in der Götzstraße in Haßmersheim gestohlen. Als sie ihr Handy kurz zur Seite legte, um Einkäufe zu verladen, nutzte der Unbekannte dies aus und nahm das goldfarbene Telefon an sich. Durch den Diebstahl entstand der Frau ein Sachschaden von circa 100 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

