Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach PKW-Brand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Menden (ots)

Heute, gegen 00.15 Uhr, brannte in der Arndtstraße ein Mercedes der E-Klasse. Die Feuerwehr Menden löschte den Brand. Ein Anwohner meldete das Feuer über den Notruf der Polizei. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf das Vorliegen einer Brandstiftung. In unmittelbarer Tatortnähe konnten die Beamten noch in der Nacht einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Hierbei handelt es sich um einen 43-jährigen Mendener. Er steht nach bisherigen Ermittlungen im Verdacht, den PKW vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Der PKW wurde sichergestellt. Es entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der Tatverdächtige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell