Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer in den Bonner LVR-Kliniken - zwei leichtverletzte Personen.

Bonn

10.11.2019,

Um 17:04 Uhr alarmierte die automatische Brandmeldeanlage Kräfte von drei Feuer- und Rettungswachen zu den Bonner LVR-Kliniken am Kaiser-Karl-Ring. Zahlreiche Melder auf einer Station im Erdgeschoss hatten ausgelöst. Durch das anwesende Pflegepersonal waren alle Patienten der Station bereits in gesicherte Bereiche innerhalb des Gebäudes verbracht worden. Ein Trupp ging zur Brandbekämpfung in das Patientenzimmer vor, Löschmaßnahmen waren allerdings nicht mehr erforderlich. Der Rettungsdienst sichtete zwei Pflegekräfte, die den Brand wahrgenommen und gemeldet hatten. Beide Personen wurden leichtverletzt in geeignete Krankenhuäser verbracht. Zur Entrauchung des betroffenen Bereichs kam ein Lüftungsgerät zum Einsatz.

Der Einsatz der 30 Einsatzkräfte endete um 18:30 Uhr.

