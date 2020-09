Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.09.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Oberstetten: Rettungshubschraubereinsatz nach Frontalzusammenstoß

Am Donnerstagnachmittag kollidierten auf der Landstraße bei Oberstetten zwei Pkw frontal. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Ford Kuga und einem Anhänger die Landstraße 1001 in Richtung Niederstetten. Gegen 17.30 Uhr kam er mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit einem entgegenkommenden BMW i3 eines 46-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Mann in dem BMW musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Ford-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 60.000 Euro beziffert. Die Landstraße war während den Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

