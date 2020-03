POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Kupferzell: in Neubau eingebrochen

Ungebetene Gäste suchten einen Neubau in der Kupferzeller Rudolf-Mößner-Straße zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, heim. Die Täter entriegelten das Garagentor am Gebäude und verschafften sich so Zugang ins Innere. Sie entwendeten Zimmertüren, eine Badenwanne sowie noch nicht verlegte Böden aus dem noch leerstehenden Haus. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächte Personen aufgefallen sind, sollten sich mit dem Polizeireivier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung setzen.

Öhringen: Diebstahl verhindert

Vermutlich hat eine Polizeistreife am frühen Freitagmorgen einen Dieseldiebstahl verhindert. Die Beamten waren kurz vor 2 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Hindenburgstraße in Öhringen unterwegs. Dabei beobachteten sie, dass ein Ford Transit neben einem Iveco Transporter abgestellt war und sich mehrere Personen zwischen den Fahrzeugen bewegten. Als diese den Streifenwagen bemerkten, stiegen sie hastig in den Ford und fuhren davon. Kurze Zeit später kontrollierten die Polizisten die verdächtigen Personen sowie deren Fahrzeug. Auf der Ladenfäche des Transits fanden die Beamten Utensilien zum Abpumpen von Treibstoff aus Tanks. Zwar konnte im Nachhinein nicht festgestellt werden, dass Diesel aus dem Iveco Transporter fehlte, eventuell wurden die Verdächtigen jedoch bei der Tatausführung von den Polizisten gestört. Die Polizei ermittelt weiter.

Pfedelbach: Gegen Geländer gefahren

Am Freitagabend vergangener Woche beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug ein Geländer und dessen betoniertes Fundament in Pfedelbach. Der Schadensverursacher muss den Rohrmühlenweg von Unterhöfen her kommend in Fahrtrichtung Rohrmühle befahren haben. Beim Befahren der Brücke vor der Rohrmühle stieß das Fahrzeug gegen einen betonierten Eckpfeiler. Das komplette Geländer samt Betonfundament wurden auf eine Länge von zirka sechs Metern beschädigt. Der entstandene Sachschaden in noch nicht bekannt. Hinweise gehen an das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300.

