POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.12.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber Kreis

Bad Mergentheim: Mehrere Unfälle aber keine Verletzten

Innerhalb nur weniger Stunden kam es am Mittwoch in Bad Mergentheim gleich zu zwei Unfällen mit Blechschäden. Gegen 8 Uhr fuhr ein 66-Jähriger in seinem VW die Schillerstraße entlang. Bei einem Abbiegevorgang übersah er wohl den vor ihm zum stehen gekommenen VW Touran einer 49-Jährigen und fuhr auf den Wagen auf. Dieser wurde daraufhin durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor haltenden Peugeot geschoben. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Keine drei Stunden später und nur eine Straße weiter krachte es erneut. Ein 23-Jähriger war in seinem VW Golf in der Straße "Mittlerer Graben" unterwegs, als er bei einem Spurwechsel den neben ihm fahrenden Toyota einer 57-Jährigen augenscheinlich übersah. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei ein Schaden von rund 6.500 Euro entstand.

Werbach: Wer früher bremst fährt länger unfallfrei

Mittwoch Vormittag kam es in der Ortsdurchfahrt von Werbach zum Unfall. Ein LKW-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, der Fahrer des darauf folgenden Peugeot übersah dies wohl und fuhr auf den Laster auf. Bei der Kollision entstanden 4.000 Euro Sachschaden.

