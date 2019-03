POL-HN: PM des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.03.2019, Stand 19.00 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

Wertheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Toten kam es am Dienstagnachmittag zwischen Urphar und Böttigheim. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 26-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit seinem Motorrad durch eine langgezogene Linkskurve. Aus unbekannten Gründen kam das Krad in Höhe von Dietenhan von der Farhbahn ab und raste in den dortigen Wald. Der Fahrer und seine 21Jahre alte Sozia verstarben noch an der Unfallstelle. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass kein Zweiter an dem Unfall beteiligt war. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich ein Notarzt sowie zwei Fahrzeuge des DRK und 25 Mann der Feuerwehr mit insgesamt sieben Fahrzeugen.

